شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخفض أسعار اللحوم في منافذها 25% استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة العامة للزراعة المحمية بطرح اللحوم ومنتجاتها بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى. طرحت الوزارة كافة أنواع اللحوم والدواجن بأنواعها والأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية في المنافذ التابعة للزراعة المحمية المنتشرة في مختلف المحافظات. قال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، إن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 20% و25%، ولدى الإدارة 26 منفذا ثابتا في الجيزة والقاهرة وجنوب سيناء، و5 متحركة تجوب المحافظات.

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