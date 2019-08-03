شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 12 رحلة جوية لنقل 2424 حاجًا للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة غدًا الأحد، 12 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2424 حاجًا بواقع 10 رحلات إلي جدة لنقل 2245 حاجًا ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو و لندن وباريس و دار السلام ونيويورك وأبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات وإضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

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جدير بالذكر أن الشركة نظمت، اليوم السبت، 17 رحلة جوية لنقل 3857 حاجًا لكل من جدة والمدينة المنورة بواقع 10 رحلات إلى جدة لنقل 2180 حاجًا و7 رحلات إلى المدينة لنقل 1677 حاجًا من حجاج تضامن أسيوط والغربية والمنيا وسوهاج وترانزيت كانو ولاجوس ولندن وتورنتو ونيويورك وقرعة علاقات وتنازلات وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.