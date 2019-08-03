شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: تسجيل 14 وحدة صحية قبل عيد العيد و3 مستشفيات تخضع للتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه تم تسجيل 11 وحدة صحية فى محافظة بورسعيد تستقبل المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الخدمات.

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وقال أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه قبل العيد سيكون هناك 14 وحدة مسجلة، مضيفا أنه قبل نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الجارى سيكون تم تسجيل مستشفى ومازال هناك 3 مستشفيات تخضع للتقيم للتسجيل وتقديم الخدمات ببورسعيد.

وحول ما إذا كانت هناك مستشفيات خاصة تقدمت للتسجيل لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بلورسعيد قال هناك مركز طبى ومستشفى يخضعون للتقيم حاليا وسيتم تسجيلهم لتقديم الخدمة.