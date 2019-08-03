شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل المستشار الدينى لحاكم الإمارات بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، صباح اليوم، السبت المستشار الشيخ السيد على ال هاشم المستشار الدينى والقضائى للشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

خلال اللقاء، أشاد البابا تواضروس بالحرية الدينية فى دولة الإمارات إذ تمتلك الكنيسة القبطية عدد من الكنائس فى مختلف الإمارات ويؤدى المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية بالغة.

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تمتلك الكنيسة القبطية المصرية كنائس فى غالبية دول مجلس التعاون الخليجى مثل البحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، بينما وافقت المملكة العربية السعودية على إقامة أول صلاة قداس قبطى منذ شهور ترأسه الانبا مرقس فى منزل أحد المصريين العاملين بالمملكة.

تخضع كنائس دول الخليج العربى لإشراف الأنبا يوليوس اسقف الخدمات العامة ومصر القديمة، فيما عدا كنائس الكويت التى تتبع الأنبا انطونيوس مطران القدس والعراق والكويت.