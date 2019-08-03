التعليم: وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة فى مناهج التعليم الأساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة؛ ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، ونشر اخلاقيات السياحة لرفع الوعى بها لدى الأجيال القادمة فى إطار مناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة السياحة على أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أن هذا يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى اطلقته الوزارة والذى ترتكز أحد محاوره على الاستثمار فى العنصر البشرى، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل ، والعمل على نشر اخلاقيات السياحة لرفع الوعى السياحى لدى لأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.

وأوضحت، أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل مشيرة إلى أن هدفها كوزارة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

وأشارت الوزارة الى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب ومديري الفنادق والمنشآت السياحية لطلبة المدارس ليكونوا قدوة لهم، مما سيخلق الرغبة لدى الطلبة للالتحاق بالعمل في السياحة بعد تخرجهم، و سيكون له اكبر الأثر في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع الهام، وغرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية واعتبار العاملين بها كمصدرين، فالسياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.

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من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن مناهج التعليم 2.0 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تغرس في الطلاب قيم المواطنة وتقبل الآخر ومهارات حياتية أخرى هدفها تنمية شخصية الطالب.

وأشارت الى أهمية إتاحة فرص للطلاب للتعلم عن السياحة وفوائدها التي تعود على البلاد، واتفقت الوزارتين على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم اول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان "سفير السياحة" لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المحافظات؛ وذلك لنشر الوعي بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم؛ على ان يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين و إعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه من أوجه التعاون.