شكرا لقرائتكم خبر عن التموين:مخزون السكر يكفى 8 أشهر وتعاقدات اللحوم الطازجة لنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية توفير مخزون استراتجيى للسلع الاساسية ،حيث يكفى السكر لمده 8 أشهر والقمح 4.5 أشهر والارز حتى منتصف شهر الارز بجانب توفير مخزون من الدواجن حتى ابريل المقبل، وكذلك هناك تعاقدات حتى نهاية 2020 لافتا الى انه لاول مره يرتفع المخزون الاستراتجيى للسلع بهذا الشكل.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه يتم التنسيق مع المحافظين من أجل إنشاء الشوادر لتوفير السلع واللحوم للمواطنين استعدادا لعيد الاضحى المبارك .

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