شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول الزكاة على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين، جاء نصه:"هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟".

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وقالت دار الإفتاء:"يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام".