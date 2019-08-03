شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتى بالمرحلة الثانية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى كما تقدم للمرحلة الثالثة 6 آلاف طلب، وتمت الموافقة على 1000 طلب فضلا عن الانتهاء من معاينة المنافذ لتلك الطلبات وأن المرحلة الثالثة تستهدف فتح 1500 منفذ.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك بحلول شهر أكتوبر المقبل سيكون لدينا 6 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، توفر جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المنافذ، لافتا إلى أنه لا يجوز الموافقة على استثناءات أو الموافقة على محلات غير مرخصة، خاصة و أن الوزارة غير معنية بمسألة ترخيص المباني إنما مسئولية المحافظات والإدارات المحلية.

Advertisements