القوى العاملة: تحصيل 6 ملايين جنيه مستحقات المصريين وتجديد 1025 عقد عمل بالرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالى التى نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض فى تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت مليون و424 الفا و601 ريال سعودى، أى ما يعادل 6 ملايين جنيه و339 ألفا و474 جنيها، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة : إنه فى اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض فيما تحقق خلال شهر يوليو 2019 ، أوضح الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 1025 عقدا لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة ، فضلا عن التصديق علي 1002 شهادات استمرارية في العمل .
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تلقت تقريرا عبر الملحق العمالى أوضح فيه أنه تلقى 92 شكوى عمالية ، حل منها 12 بالطرق الودية ، وحول 10 شكاوى للقضاء ، ومازال 70 شكوى قيد الدراسة، كما قام المكتب بالرد على 370 استفساراً ، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال .
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