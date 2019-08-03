شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الغضبان: السيسى حول بورسعيد إلى "جوهرة البحر المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أنه حول المحافظة إلى "جوهرة البحر المتوسط".

وقال محافظ بورسعيد، خلال استقباله الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المستثمر الأجنبى الذى يأتى إلى بورسعيد لم يعد يشعر يشعر بفارق بين المحافظة، وبين هونج كونج وسنغافورة وكندا، خاصة بعد ميكنة الخدمات والتحول الرقمى.

وأكد الغضبان، أن التحول الرقمى سيستغرق وقتا، حيث سيساعد على تقليل تعامل المواطنين مع مؤدى الخدمة للحد الأدنى، لافتا إلى أن الميكنة ستمنع الفساد وتساعد على الحوكمة، وحماية للأمن القومى المصرى، وطمأن المواطنين بأن بياناتهم ومعلوماتهم في إيد أمينة.

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من جهته قال الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه من أبناء محافظة بورسعيد، حيث تقطن عائلته بالمحافظة لافتا إلى أنها من المحافظات التى تحملت الكثير بعد عام 1967، ولكنها تتغير للأفضل.

وأضاف فى مؤتمر صحفي على هامش زيارته لبورسعيد، أن مدخل محافظة بورسعيد أشبه بمدينة "تولين" الإيطالية وتابع : هذا يدل على وجود تحول حقيقى فى المحافظة وتابع : التأمين الصحى الشامل يغطى الأسرة كاملة .