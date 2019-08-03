شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحى: الرئيس يتابع منظومة التأمين الصحى الجديدة يوم بيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الرئيس يتابع النظام يوم بيوم، وتابع : الرئيس متابعنى فى كل جنيه علشان التأمين الصحى الجديد.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم بمحافظة بورسعيد حول منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: لدينا موارد كافية لدعم نظام التأمين الصحى والنظام أصبح مؤمن تماما، وتابع: هنطلع من بورسعيد بتجربة قوية نطبقها فى كل المحافظات.

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أكد رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، أن المنظومة الجديدة ستزيل خطر أن أى مواطن محتاج فلوس يعالج أهله وليس معه، مضيفا أن الأسرة كلها تخضع للتأمين الصحى الجديد وستحصل على خدمات بأعلى جودة وللمريض الحق فى اختيار مكان علاجه.

وأضاف أن السيولة المالية للمنظومة متوفرة سواء بالاشتراكات أو الموارد الأخرى للمنظومة مثل نسبة من السجائر.