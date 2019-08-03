جهود الداخلية في يوم.. ضبط 27 سلاح ناري وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريات الأمن بالمحافظات، تم شن حملات أمنية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهم عبارة عن (4 بنادق آلية ، 7 خرطوش ، 16 فرد محلى ، 73 طلقة نارية ، 5 خزينة ، 182 قطعة سلاح أبيض).

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وأثمرت الجهود عن تنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 106 قضية مخدرات بحوزة 112 متهما، ضُبط خلالها 39 كيلو مخدرات، وضبط 28 متهما مطلوب ضبطهم في قضايا، 7 متهمين بالبلطجة وفرض السيطرة، ضبط تشكيلين عصابيين ضما 13متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة متنوع، ضبط 488 دراجة نارية مخالفة، وفحص 74 سائق سيارة بالطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 4 منهم.

فضلا عن ضبط 29 ألف مخالفة مرورية، و1440مخالفة مرافق متنوعة، و20 قضية مصنفات متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيق.