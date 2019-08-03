يقظة مباحث القاهرة تنقذ سائق توك توك اختطفه شقيقين بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث قسم شرطة الخليفة بالقاهرة من إنقاذ سائق "توك توك" بعد قيام شقيقين باحتجازه والتعدي عليه، اعتقادًا بقيامه بسرقة توك توك.

الواقعة بدأت حال قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية "ضرب" يقيمان بدائرة القسم، وبصحبتهما سائق توك توك مقيم بدائرة القسم مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم وآثار تقييد باليدين والرقبة.

بمواجهة الشقيقين اعترفا بقيامهما باحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وأضافا أن المجني عليه يعمل سائقًا على مركبة "توك توك" ملك أحدهما، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقتها، فقاما بتحرير محضر بواقعة السرقة، وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما بأن المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، قاما باستدراجه للمنطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة، وقاما باحتجازه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادة المركبة، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.