ضبط أجنبي وراء سرقة 200 ألف جنيه من داخل سيارة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أجنبي اشتراك مع آخر في سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من صاحب شركة استيراد - مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ 200 ألف جنيه من فرع أحد البنوك بدائرة القسم توجه لأحد المراكز التجارية مستقلاً سيارته، وتركها داخل الجراج وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص، "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15جرام - 3أقراص مخدر - سلاح أبيض "سنجه") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" بالاشتراك مع آخر "يحمل ذات الجنسية".

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 48 ألف جنيه من أصل مبلغ 80 ألف جنيه نصيبه من متحصلات الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاقه باقي المبلغ، وأضاف بأن باقي المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة بحوزة المتهم الهارب، وبحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.