النيابة تصرح بتشريح جثة شخص عثر عليها "متحللة" داخل شقته بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: صرحت نيابة الزيتون الجزئية، بتشريح جثة شخص عثر عليها متحللة داخل شقته لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه. تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة عامل 36 سنة متحللة داخل شقته. وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، ولم يتبين وجود أي بعثرة في الشقة أو كسر في الأبواب والنوافذ ما رجح عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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