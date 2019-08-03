بينهم محضر.. إحالة 7 متهمين بحرق غرفة حفظ قضايا الصف للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق 1600 قضية بغرفة حفظ قضايا محكمة الصف، لمحكمة الجنايات.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من وضعوا النار عمدًا في إحدى المباني غير المسكونة، غرفة حفظ قضایا جنح مستأنف الصف- أطفيح، الكائنة بمحكمة الصف الجزئية حال كونها غير مملوكة لأي منهم بأن سكبوا كمية من سائل الجازولين المعجل بالاشتعال وأضرموا النيران بها.

وأمد المتهم السابع، محضر بمحكمة الصف، باقي المتهمين بمفتاح الغرفة محل ارتكاب الواقعة لتسهيل دلوفهم داخلها فوقعت الجريمة بناء على اتفاق بينهم، كما أن المتهم السابع حال كونه من أرباب الوظائف العمومية أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لها، محكمة الصف الجزئية بأن أمد باقي المتهمين بالمفتاح الخاص بالغرفة محل الواقعة والكائنة بالمحكمة محل عمله لوضع النار عمدا بها.