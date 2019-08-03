بالصور.. الأمن يداهم بؤرا إجرامية بـ 4 مراكز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت مواجهة كافة صور الخروج على القانون بدوائر مراكز شرطة " أبوالنمرس، البدرشين، الصف ، أطفيح".

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري، 140 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 11 متهما، 17 قضية اتجار في المخدرات.. ضبط خلالها ( 1,425 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 170 جرام لمخدر الإستروكس، 120 جرام لمخدر الهيروين، 20 جرام لمخدر الأفيون، 590 قرص مخدر، بحوزة 17 متهما.

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كما تم ضبط عامل، 38 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في 3 قضايا تعدي على أملاك الدولة) لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، وضُبط بمسكنه 355 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، العدد والأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع.

وأسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا حيازة أسلحة بيضاء بحوزة 9 متهمين، ونفذت الأجهزة المختصة 323 حكم قضائي متنوع، وضُبط 9 متهمين مطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة، 5 مراقبين هاربين، عدد ( 2 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.