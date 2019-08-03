حبس المتهم بقتل دكتور جامعي في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بحبس المتهم بقتل دكتور جامعي بدار السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغا بالعثور على جثة دكتور جامعي داخل شقته. Advertisements كشفت مناظرة النيابة عن إصابة المجني عليه بعدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة أودت بحياته. وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، وأن المتهم صديقه استغل تواجده بمفرده لقتله. واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية.

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