12 شرطًا.. وزير التموين يعلن رسميًا معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

وينشر الخليج 365 محددات ومعايير الحذف والاستبعاد التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية على النحو التالي:

- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا

- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات

- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه

- الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه

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- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013

- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا

- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه

- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه

- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه

- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه