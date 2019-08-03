وكيل لجنة الصحة تطالب بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم
طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد .
وقالت في بيان لها اليوم إن المنظومة عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى لتكدسات في تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة.
ولفتت إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
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