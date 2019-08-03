وزير الأوقاف يطالب أوائل الثانوية بمواصلة التفوق: لا تنخدعوا بما حققتموه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف، أوائل الثانوية العامة، بالاستمرار في التفوق خلال المرحلة الجامعية، وعدم الاكتفاء بما حققوه خلال الشهادة الثانوية.

وقال وزير الأوقاف، خلال لقاءه أوائل الثانوية العامة، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر السبت، أن المرحلة الجامعية تختلف تماما عن الشهادة الثانوية، مضيفاً: "لا تنخدعوا بما حققتموه واستمرار في تفوقكم، واحرصوا على المذاكرة الجيدة في الجامعة".

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وتحدث وزير الأوقاف، عن صكوك الأضاحي، وقال إن الوزارة تبنت المشروع منذ عدة سنوات، ويسير كل عام بنجاح منقطع النظير بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن صك الأضحية هو أصلح للفقراء والمحتاجين، ويعد ضمانا حقيقياً للوصول اللحوم إلى المستحقين، ويقطع الطريق على المتطرفين في استقطاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأهدى وزير الأوقاف كل طالب من الأوائل مجموعة من إصدارات الوزارة منها: "حماية دور العبادة"، “بناء الشخصية الوطنية”، “فقه الدولة وفقه الجماعة”، “الفهم المقاصدي للسنة النبوية”، “قواعد الفقه الكلية”، “مفاهيم يجب أن تصحح”، “مخاطر الإلحاد”.