وزير التموين: نسعى لتنفيذ 21 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لتنفيذ ٢١ مشروعا في منطقة لوجستية على مساحة ٣٩٢ فدانا في ١٩ موقعا بـ ١١ محافظة، وذلك بتكلفة ٤٠ مليار جنيه، بجانب توفير ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد افتتاح أول منطقة لوجوستية بالمنطقة الغربية والبالغ مساحتها ٨٤ فدانا، على أن تتضمن كل شئ من تصنيع وتغليف وتعبئة ومول للعرض.

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الصناعة والزراعة من أجل إحداث نقلة نوعية في التجارة الداخلية من خلال تقليل الفاقد وتقليل مصاريف النقل، ما ينعكس على أسعار المنتجات المطروحة للمواطنين، متابعا: المناطق اللجوستية المتخصصة بجوار المناطق الصناعية من أجل تقليل الفاقد.

ونوه إلى أنه بنهاية العام الحالي سيكون هناك إعلان البورصة السلعية والتي ستحدث انضباطا في الأسعار وتوفير مخزون استراتجيى للسلع الأساسية.