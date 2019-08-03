مطار القاهرة: الاثنين المقبل آخر رحلات سفر الحجاج.. والعودة 14 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

تنتهي الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، من تشغيل آخر رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج الاثنين المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس الجاري، وتنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة مساء الخميس الموافق 5 من سبتمبر المقبل.

ووجهت وزارة الطيران جميع العاملين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوى وضمان راحة الحجاج في جميع رحلات الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أى معوقات، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب بيان، أكد الملاح أشرف حافظ مدير الصالة الموسمية، أن الصالة نجحت حتى الآن بفضل العاملين وجميع الجهات العاملة بالمطار في التيسير على الحجاج خاصة كبار السن والمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، واضاف ان الصاله الموسمية مستمرة في تقديم خدمتها حتى عودة آخر فوج في 5 من سبتمبر المقبل.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة، و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى، و7000 حاج من حجاج الترانزيت، و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالي وفلسطين، بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.​