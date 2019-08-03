وزير التموين يعلن مدة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نهاية العام الحالي يشهد إعلان البورصة السلعية والتي ستحدث انضباطا في الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك توفيرا في المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، والتي تبلغ للسكر مدة 8 أشهر، والقمح 4 أشهر ونصف، والأرز يستمر حتى شهر ديسمبر، بينما تستمر الدواجن حتى أبريل ٢٠٢٠.

وتابع: هناك تعاقدات للحوم الطازجة حتى نهاية 2020، حيث إنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتجيى للسلع بهذا الشكل.