محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ محمد سامي:
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نهاية العام الحالي يشهد إعلان البورصة السلعية والتي ستحدث انضباطا في الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك توفيرا في المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، والتي تبلغ للسكر مدة 8 أشهر، والقمح 4 أشهر ونصف، والأرز يستمر حتى شهر ديسمبر، بينما تستمر الدواجن حتى أبريل ٢٠٢٠.
وتابع: هناك تعاقدات للحوم الطازجة حتى نهاية 2020، حيث إنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتجيى للسلع بهذا الشكل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يعلن مدة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.