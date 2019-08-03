وزير التموين: لن يضاف مواليد لهذه البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم إضافة مواليد جدد لأي بطاقة تموينية، بما يجعل عدد المستفيدين منها أكثر من 4 أفراد.
وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن إضافة المواليد الجدد تبدأ عقب انتهاء تنقية كشوف المستفيدين من الدعم التمويني، وعرضها على مجلس الوزارء الشهر المقبل.
وأكد أن إضافة المواليد لن تكون عشوائية، ولكن الوزارة تنتقي المواليد الأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم المقدم.
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