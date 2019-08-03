محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سامي:
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتقدم مواطن بطلب رفع اسمه من الدعم وهو وأسرته لأنه يرى نفسه غير مستحق، مضيفا: قدمنا له خطاب شكر.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أتمنى أن يحذوا الكثير نفس المسار، أي مواطن شايف نفسه غير مستحق يتقدم بطلب لرفع نفسه وهنشكره، متابعا: المواطن ده اتقدم النهاردة بالطلب.
ونوه الوزير، إلى وجود قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء سواء الرقم القومي أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، مضيفا: "هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين: لأول مرة مواطن يتقدم بطلب لرفع اسمه من كشوف الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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