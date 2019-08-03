مصر | إحالة المتهم بسرقة كابلات مترو الأنفاق وتعطيل حركته بالخط الثاني للمحاكمة

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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، "ن. د" المتهم بسرقة الكابلات الكهربائية لهيئة مترو الأنفاق وتعطيل حركة المترو بالخط الثاني، للجنايات.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 6 يونيو 2019، شرع المتهم فى سرقة أدوات مستعملة فى توليد وتوصيل التيار الكهربائي التى تنشئها المؤسسات العامة والمملوكة لهيئة مترو الأنفاق، وذلك بأن انسل بخطى بغية إلى أحد أنفاق محطة مترو "مسرة" مرتديا زى عمال المحطة وأحدث قطعا بكابل كهربائي باستخدام أداة (منشار حديدي) كان بحوزته واستولى عليه وتسبب فى تعطل حركة المترو وهم بالفرار به، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرداته فيه، ألا وهو شعوره بتتبع آخرين له، فترك المسروق ولاذ بالفرار خشية ضبطه.

وشهد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المترو أنه عقب أن تلقى البلاغ أجرى تحرياته السرية والتى توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة وأنه تمكن من ضبطه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة، وعثر بحوزته على حقيبة بها منشار حديدى وبعض الأدوات "مفك - مسامير"، وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأنه استخدم لارتكابها زيا مشابها لزى العاملين بالمترو لتسهيل دخوله وخروجه، وقدم أسطوانة مدمجة تحوى مقاطع فيديو مثبت بها أن المتهم كان متواجدا بمكان الواقعة فى توقيت حدوثها، وقام بالنزول داخل النفق الداخلى للمترو.

وثبت للنيابة العامة بالاطلاع على التقرير الفني الصادر عن شركة مترو الأنفاق أنه بفحص الكابل الكهربائي تبين أن طوله 15 مترا ويستخدم في دائرة الحماية الكهربائية لمنع تسريب التيار الكهربائي وتسبب القطع فى تعطيل دائرة الحماية ضد تسريب التيار، ونتج عن ذلك تلفيات تقدر بنحو 3 آلاف جنيه.