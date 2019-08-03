مصر | تشريح جثة أستاذ جامعي طعن على يد صديقه بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة أستاذ جامعي طعن على يد صديقه بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة، بتشريح جثة أستاذ جامعى طعن على يد صديقه لسرقته في منطقه دار السلام، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسباب حدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لمكان الحادث لفحصها وتفريغها وإعداد تقرير بها.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة وبها عدد كبير من الطعنات.



وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذي شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.