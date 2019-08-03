مصر | "مبلغ مالي" يتسبب في مقتل شاب على أيدى خالته بالعياط

وكشفت التحقيقات، أن الشاب يقطن في منزل جدته "أم والدته"، ولديه 5 أخوات، 3 أولاد وبنتين، وفي صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين والدته وخالته، بسبب مبلغ مالي، وأثناء المشاجره لفضها، أقدمت الخاله بطعنة بسكين المطبخ بعدما حاول خنقها، وكانت طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته، وتم نقل على الفور إلى المستشفى العياط المركزي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقررت النيابة في وقت سابق، تشريح جثة الشاب، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها، فيما ارسلت السلاح الأبيض للمعمل الجنائي.

وتلقى العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة.