مصر | كان بينقب عن الآثار.. إخلاء سبيل صاحب ورشة جلود في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان بينقب عن الآثار.. إخلاء سبيل صاحب ورشة جلود في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بإخلاء سبيل صاحب ورشة جلود؛ لقيامه بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام صاحب ورشة جلود بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه، وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة.

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وعثر بداخل الورشة على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.