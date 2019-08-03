مصر | "سرق عربية".. حبس أجنبي 4 أيام في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرق عربية".. حبس أجنبي 4 أيام في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزية، بحبس أجنبي وآخر في اتهامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين بالبساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجرا تحرياتها حول الواقعة، ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة وحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من صاحب شركة استيراد أنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره (200 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة القسم توجه لأحد المراكز التجارية مستقلًا سيارته، وتركها داخل الجراج وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالي المشار إليه.

وتبين أن أحد الأشخاص – "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15جراما - 3 أقراص مخدرة - سلاح أبيض "سنجه")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" بالاشتراك مع آخر "يحمل ذات الجنسية".

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 48 ألف جنيه من أصل مبلغ 80 ألف جنيه نصيبه من متحصلات الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاقه باقي المبلغ، وأضاف بأن باقى المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة بحوزة المتهم الهارب، وبحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.