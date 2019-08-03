مصر | بـ"أسلوب الخطف".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب الخطف".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4) عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك أحدهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (عدد 14 حادثًا بدائرة القسم وقسمي شرطة "محرم بك، سيدي بشر")، وأرشدوا عن المسروقات (هواتف محمولة، بعض الأوراق)، وقرروا إنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.