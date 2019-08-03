مصر | "3 لصوص" وراء حريق مكتب إداري بإحدى المدارس في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 لصوص" وراء حريق مكتب إداري بإحدى المدارس في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق بمكتب إداري داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، وتم إخماده دون حدوث إصابات.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة، وقيامهم بدخول المدرسة (بأسلوب تسلق السور)، والاستيلاء على (كمية من مقابض الأبواب ومحابس المياه، ميكرفون، أكلاشيه أرقام)، وعقب ذلك قاموا بإشعال النيران بالمكتب المُشار إليه لإخفاء معالم جريمتهم، وأرشدوا عن المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.