مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن وجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين حيث قاموا بسرقة سيدة بالإكراه بالشيخ زايد.



وتبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (إحدى المواطنات بالمعاش - مقيمة بدائرة القسم) بأنها استقلت سيارة أجرة (ميكروباص لم تحدد رقمها) من أمام المنطقة سكنها قيادة سائق ويستقلها برفقته شخصين آخرين، وبالطريق قام أحدهم بتهديدها بسلاح أبيض (سكين)، واستولوا منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - بطاقة تحقيق الشخصية - عدد من الكروت البنكية)، وتخلوا عنها بالطريق وهربوا.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده من خلال فحص خط سير هروب الجناه وتتبعهم من العثور على الحقيبة الخاصة بالمجني عليها ملقاه أعلى الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة الأهرام، وبداخلها (بطاقة تحقيق الشخصية - الكروت البنكية)، وبتكثيف جهود فريق البحث أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص - سبق إتهام أحدهم في قضية سرقة متجر ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح أبيض، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة والسلاح المستخدم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.