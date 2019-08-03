مصر | بسبب "مصاريف البيت".. تجديد حبس مهندس زراعي لقتله زوجته بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "مصاريف البيت".. تجديد حبس مهندس زراعي لقتله زوجته بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المهندس الزراعي ويدعى "هاني.ف" بعد قتل زوجته، بسبب تقليل مصروف المنزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع مهندس زراعي ويدعى "هاني.ف" بعد ضربه لزوجته الأولى، وذلك لخلافات على مصروف المنزل، بعدما قام المتهم بتقليل المصروف، وعندما طالبته زوجته الأولي ربة منزل وتدعى "هدى" لمساواتها مع ضرتها، قام بالتعدي عليها، وأحدث إصابه لها في الفقرات العنقية وبعد الكدمات المتفرقة في جسدها، حتى فارقت الحياة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الزوج انفصل عن زوجته الأولى منذ عده سنوات وتزوج من إمرأة أخرى، وقام الأهل بالتدخل حتى أعادها إلى ذمة مرة أخرى، وكان في هذه الفترة خلافات عدة بسبب تميز الزوجة الثانية عنها، في مصاريف المنزل والاحتياجات الأخرى.

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قررت نيابة شمال الجيزة في وقت سابق، حبس مهندس زراعى ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب حتى الموت، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى فى حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليها، لتفارق الحياة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها تدعى "هدى. ع" ربة منزل، اعتدى عليها زوجها "هاني. ف" مهندس زراعى، بالضرب حتى فارقت الحياة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه.