مصر | "ابن العم" كلمة السر في مقتل بقال ورمي جثته في حظيرة مواشي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابن العم" كلمة السر في مقتل بقال ورمي جثته في حظيرة مواشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (بقال سن 33 - مُقيم بدائرة المركز) بحظيرة ماشية مُلحقة بمنزل نجل عمه (سن38 - مزارع) المجاور لمنزله بدائرة المركز مصاب بجرح رضى بالرأس، وعُثر بجوار الجثة على قطعة حديدية عليها آثار دماء.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه المشار إليه لخلافات مالية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما لسابقة شرائه بضائع من المحل الخاص بالمجني عليه دون دفع ثمنها، وقيام المجني عليه بشكايته لأشقائه ورفض إعطائه بضائع من المحل ملكه مما آثار حفيظته، فعقد العزم على قتله وفى سبيل تنفيذ ذلك استدرجه لحظيرة الماشية الخاصة به بزعم مساعدته في بعض الأعمال، وقام بمغافلته والتعدي عليه بالقطعة الحديدية المعثور عليها فأودى بحياته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.