مصر | "الـ200 ألف داخل سيارته".. كيف حلت شرطة البساتين لغز سرقة صاحب شركة الاستيراد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الـ200 ألف داخل سيارته".. كيف حلت شرطة البساتين لغز سرقة صاحب شركة الاستيراد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة استيراد - مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره (200 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة القسم توجه لأحد المراكز التجارية مستقلًا سيارته، وتركها داخل الجراج وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالي المشار إليه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص – "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 جرامًا - 3 أقراص مخدر - سلاح أبيض "سنجه")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" بالاشتراك مع آخر "يحمل ذات الجنسية".



وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 48 ألف جنيه من أصل مبلغ 80 ألف جنيه نصيبه من متحصلات الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاقه باقي المبلغ، وأضاف بأن باقي المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة بحوزة المتهم الهارب، وبحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.