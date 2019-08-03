مصر | في حملة أمنية مكبرة.. ضبط 182 قطعة سلاح وتنفيذ 49259 حكما قضائيا متنوعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة أمنية مكبرة.. ضبط 182 قطعة سلاح وتنفيذ 49259 حكما قضائيا متنوعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهما) وذلك على النحو التالي:

(4) بنادق آلية

(7) بنادق خرطوش

(16) فرد محلى

(73) طلقة مختلفة الأعيرة

(5) خزينة

(182) قطعة سلاح أبيض

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49259) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التاليا:

(162) حكم جناية

(14706) حكم حبس جزئي

(3185) حكم حبس مستأنف

(24619) حكم غرامة

(6587) حكم مخالفة

Advertisements

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (106) قضية مخدرات بحوزة (112) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 33،750 كيلو جرام)

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2،985 كيلو جرام )

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،384 كيلو جرام )

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 505 جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 100 جرام)

عدد (1667) قرص مخدر

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (28) متهم

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضم (13) متهم، إرتكبوا (15) حادث سرقة متنوع

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (488) دراجة نارية مخالفة

فى مجال فحص السائقين: فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (28718) مخالفة مرورية متنوعة، (1440) مخالفة مرافق متنوعة

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمني.