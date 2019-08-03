مصر | بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والشركات بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والشركات بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات قاموا بارتكاب 14 واقعة سرقة وبحوزتهم أسلحة نارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين آخرهم قضية "سرقة متنوعة") بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبي " كسر القفل- كسر الباب".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- مقص حديدي- عتلة حديدية).



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وإعترفوا بإرتكاب 14 حادث سرقة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط(12 شاشة عرض تليفزيون – 7جهاز كمبيوتر "لاب توب" – 11 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" – 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" -4 ريموت كنترول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وكذا ضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.