مصر | من الشرقية لـ"القاهرة".. الشرطة تعثر على طفل متغيب وتسلمه لأهليته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الشرقية لـ"القاهرة".. الشرطة تعثر على طفل متغيب وتسلمه لأهليته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل من العثور على "طفل" حال سيره بمفرده، حيث أفاد أنه متغيب عن أهليته ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأنه استقل القطار من محل إقامته "بمفرده"، وحضر لمنطقة وسط المدينة بالقاهرة.



وعلى الفور تم تقديم الرعاية للطفل وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم التواصل مع أهليته، حيث قرر والده بأن نجله متغيب "ولم يحرر محضرًا بشأن غيابه"، وأنه يقوم بالبحث عنه، وقد حضرت والدة الطفل وتم تسليمه إليها، وتعهدت بحسن رعايته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.