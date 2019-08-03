مصر | ضبط ربة منزل بالقاهرة بحوزتها 34 قطعة لمخدر الحشيش

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وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائها. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط "ربة منزل سن 21 - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول حال إستقلالها سيارة "أجرة" وبحوزتها (34 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالي 3،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).