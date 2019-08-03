أخبار مصر | لأول مرة.. مستشفى مصر للطيران تعالج أورام الغدة الدرقية بدون جراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مستشفى مصر للطيران تعالج أورام الغدة الدرقية بدون جراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أنه لأول مرة في مصر تم توفير أحدث تقنية في مجال الأشعة التداخلية في العالم حاليًا بمستشفى مصر للطيران، وذلك لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة كبديل آمن وفعال للجراحة، وتعتبر أورام الغدة من الأمراض الشائعة وخاصة لدي النساء.

وأضاف "القاضي" أن هذه الأشعة التداخلية تعتبر بديل للجراحة عن طريق الكي بالتردد الحراري والذي يؤدي بعد ذلك إلي تقلص وضمور هذا الورم ثم إلي اختفاءه، وأكد أن هذا الإجراء يتم تحت تأثير مخدر موضعي في خلال نصف ساعة ويغادر المريض المستشفي بعد انتهائها مباشرةً.