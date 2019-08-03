أخبار مصر | تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 170 شاحنة و321 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبل السفينتين امانة والقاهرة وعلى متنهم 9 شاحنة بينما تغادر السفينتين أمانة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و25 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وامانة وعلى متنهم 29 شاحنة و38 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 34 شاحنة و29 سيارة بينما تغادر العبارة سينا فيما استقبل الميناء بالامس العبارة ايلة وعلى متنها 13 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة، ايلة، سينا وعلى متنهم 42 شاحنة بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 112 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس العبارة الرياض 104 سيارات.