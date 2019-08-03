أخبار مصر | سفر الفوج الأخير لحجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفر الفوج الأخير لحجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر سفر آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام من حجاج البر بميناء نويبع البحرى على متن العبارة ايلة وعلى متنها 552 حاج و13 باص حج ليصل اجمالى سفر الحجاج بالميناء منذ بدء الموسم 12 الف و486 حاجا و289 باص حج من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات ايلة،سينا،برنسيسة لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الاردنى بالتنسيق الكامل بين الجانبين المصرى والاردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وشهدت رحلات السفر هذا العام حالة من الطوارىء والاستعدادات الكثيفة ولم يسجل شكاوى او تكدس وتم تذليل كافة المصاعب ومتابعة الاجراءات العملية والتشغيل بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وادارة المرور واعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العوائق.

كما تم رفع كفاءة قرية الحجاج والصالات بالميناء وتزويدهم بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج وعدد من الكراسى المتحركة لكبار السن وسيارات الاسعاف والاطباء وكافة الاسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملى الامتعة لمنع استغلال الحجاج ومراقبتهم للالتزام بالتسعيرة المحددة.