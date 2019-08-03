أخبار مصر | ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم (الكشوف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم (الكشوف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365" كشوفا بأسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم، حسب آخر كشوف واردة إلى لجنة القبول، طبقًا للبروتوكول المبرم بين نقابة المحامين ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتضم الكشوف نتيجة الكشف الطبي لمحافظات: القليوبية، والمنصورة، والشرقية، والغربية، ودمياط.

وتبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.