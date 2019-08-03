أخبار مصر | تعرف على "أيمحتب" أشهر مهندس في التاريخ قدسه المصريون واسمه جاور الملوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "أيمحتب" أشهر مهندس في التاريخ قدسه المصريون واسمه جاور الملوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد منطقة سقارة الأثرية إحدى المزارات التي تضم عدد كبير من المعالم الأثرية، فبخلاف هرم سقارة المدرج الشهير يوجد ما يقرب من 20 مزار أثري آخر، ولعل أهمهم هو متحف سقارة الآثري الذي يحمل اسم متحف أيمحتب، وهو هذا المهندس الذي كان له بصمات كبرى في التاريخ المصري القديم.

وعن أيمحتب قال الدكتور حازم الكريتي، الباحث الأثري ومفتش آثار منطقة آثار سقارة، ونائب مدير المتحف، المهندس المعماري العظيم أيمحتب، وهو المهندس الخاص بالملك زوسر، وهو الملك الذي أسس الأسرة الثالثة -الدولة القديمة منذ ما يقرب من 4669 عام، وأيمتحب هو المسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهى المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر والتي أساسها الهرم المدرج الشهير.

وترجع أهمية المهندس المعماري أيمحتب –والكلام للكريتي- إلى أنه أول من استخدم الحجر الجيري على نطاق واسع في البناء بالعالم القديم، حيث كانت عمارة المقابر قبله من الطوب اللبن، وكان الجزء العلوي للمقبرة يتخذ شكل مصطبة كبيرة أيضًا من الطوب اللبن، إلا أن أيمحتب أضاف عدة مصاطب إلى شكل المقبرة مستخدمًا في ذلك الحجر الجيري لأول مرة في تاريخ العمارة البشرية قاطبة، ومكونًا شكلًا فريدًا وهو الهرم المدرج.

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وأشار الكريتي إلى أن أيمحتب تقلد عدة مناصب هامة من بينها المسؤل عن ختم الشمال، والمسئول عن البيت العظيم كناية عن القصر الملكي، وكبير كهنة عين شمس، والثاني بعد الملك، والأمير الوراثي، والكاتب الملكي، والمسئول عن البنائين، والطبيب، وتم تقديس أيمحتب في العصور المتأخرة بالدمج بينه وبين إسكلبيوس إله الطب عند الإغريق، وكان الكتبة يسكبون قطرتين من الحبر على ورق البردي قبل الكتابة تخليدًا لذكراه.

وأضاف الكريتي أن أيمحتب هو المهندس الذي جاور اسمه اسم الملوك حيث يوجد بالمتحف قاعدة تمثال الملك زوسر المصنوعة من الحجر الجيري الملون، حيث تم كتابة اسم وألقاب أيمحتب جنبًا إلى جانب اسم الملك زوسر، وتُعد هذه هى المرة الأولى التي يكتب فيها اسم وألقاب شخص من عامة الشعب بجوار اسم الملك، حيث أن جميع ملوك الدولة القديمة كانوا مقدسيين وبمثابة الآله على الأرض ولذلك لم يكن مسموحًا لأي شخص كان أن يضع اسمه أو ألقابة على أي قطعة ملكية.

ومتحف أيمحتب تم إفتتاحه في 20 أبريل 2006عام، يتكون من ست قاعات تضم 283 قطعة أثرية نادرة، وهى قاعة المدخل، وقاعة بعثات سقارة، وقاعة عمارة أيمحتب، وقاعة مقابر سقارة، وقاعة طرز سقارة، ومكتبة لوير، كما يضم قاعة للتهيئة المرئية والتي تعرض فيلمًا باللغات الأجنبية والعربية عن آثار سقارة وأهميتها.