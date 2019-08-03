أخبار مصر | عاجل.. "المترو" يعلن انقطاع الشبكة الكهربائية بالمرج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المترو" يعلن انقطاع الشبكة الكهربائية بالمرج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة الساعة ٨:٤٦ صباحا.

وأضاف "عبد الهادي"، في بيان اليوم، أن القطع أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين.

وأوضح أنه جارٍ العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بالمحطة.