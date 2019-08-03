شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «المشاط» مع وزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

واستهلت «المشاط» الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارتي السياحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة، والذي ترتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.

وأكدت الوزيرة أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

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ولفتت إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب ومديري الفنادق والمنشآت السياحية لطلبة المدارس ليكونوا قدوة لهم، مما سيخلق الرغبة لدى الطلبة للالتحاق بالعمل في السياحة بعد تخرجهم، وسيكون له أكبر الأثر في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع الهام، وغرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية واعتبار العاملين بها كمصدرين، فالسياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق شوقي الكتب الجديدة لمناهج التعليم 2.0 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتي تغرس في الطلاب قيم المواطنة وتقبل الآخر ومهارات حياتية أخرى هدفها تنمية شخصية الطالب، مشيرا إلى أهمية إتاحة فرص للطلاب للتعلم عن السياحة وفوائدها التي تعود على البلاد.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم أول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان «سفير السياحة» لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المحافظات، وذلك لنشر الوعي بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم، على أن يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠.

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على أطر التعاون بين الوزارتين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين وإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون.