شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم والليمون في الأسواق.. واستقرار البطاطس عند 6 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الخضر والفاكهة تزاحما شديدًا في سوق الجملة والأسواق الفرعية، وسجلت الطماطم انخفاضا ملحوظا بلغ نحو 1.50 جنيه، ليباع للمستهلك بـ3.50 جنيه في الأسواق الفرعية، في حين سجل الفلفل انخفاضا 1.75 جنيه، ليباع للمستهلك بنحو 3 4 جنيها.

وانخفض سعر الباذنجان 50 قرشا ليباع للمستهلك بـ1.50 جنيه، في حين انخفضت أسعار الليمون في الأسواق ليباع بسعر 7 جنيهات للكيلو، والبصل 2.5 جنيه ليباع للمستهلك بـ3.50 جنيه، والخيار 2 جنيه ليباع بـ3.50 جنيه، واستقر سعر البطاطس عند 6 جنيهات.

وانخفض سعر الكوسة 3 جنيهات بسوق الجملة ليباع بـ5 جنيهات بالأسواق الفرعية، فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق الجملة 6 جنيهات ليباع بسعر 8 جنيهات حسب النوع، والمانجو 7 جنيهات ليباع بسعر يتراوح ما بين 10 و15 جنيها.

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وقال أدهم الأسيوطى، تاجر، إن الطماطم ستواصل انخفاضها خلال الأيام المقبلة بسبب الإقبال الكبير عليها في العيد، لكنه توقع أن تظل أسعار البطاطس مرتفعة نسبياً، في حين سيشهد الليمون انخفاضا كبيرا وكذلك الملوخية والكوسة.

فيما قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك فائضا في المعروض أدى لانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار معظم السلع منخفضة، وأن الإنتاج المحلى لهذا العام أكثر من العام الماضي.

وأرجع الدكتور عبدالحكيم شوقي، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين في مركز البحوث الزراعية، انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة إلى العروات القادمة من الصعيد والفيوم والإسماعيلية، والارتفاع في درجات الحرارة.

في المقابل، استقرت أسعار البقوليات نسبيا قبل أيام من عيد الأضحى، وتراوح سعر كيلو الأرز السائب بين 8 جنيهات و12 جنيها، والمعبأ بين 13 و14 جنيها، وأما المكرونة السائبة بين 7 و8 جنيهات، والمعبأة زنة 300 جرام 3 جنيهات.