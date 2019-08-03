شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة قطارات المترو بين المرج القديمة والجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات بجميع سكك محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة. وأوضح عبدالهادي أن حركة القطارات حاليا تعمل بانتظام وبشكل طبيعى في الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.

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